Bericht: Vater von Köln-Trainer Markus Anfang aus künstlichem Koma erwacht

Das ist eine der besten Nachrichten des Tages: Dieter Anfang, der Vater von Köln-Trainer Markus, ist nach Informationen des Express aus dem künstlichen Koma erwacht und soll sich auf dem Wege der Besserung befinden und wieder ansprechbar sein. Anfang hatte vor dem Spiel der Mannschaft seines Sohnes in Duisburg (4:4) auf der Tribüne einen Herzinfarkt erlitten. Am Montagmittag vor dem Topspiel am Abend gegen den Hamburger SV (20:30 Uhr - hier im Liveticker) wollte Markus Anfang seinen Vater, die in einem Krankenhaus in Duisburg liegt, noch besuchen.