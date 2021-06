Nach Darmstadt-Absage: Werder Bremen plant offenbar neues Angebot für Markus Anfang

Das Tauziehen um Markus Anfang ist offenbar noch in vollem Gange. Werder Bremen will Anfangs derzeitigem Klub Darmstadt 98 einem Bericht des Internetportals Deichstube zufolge ein neues Angebot unterbreiten, um den Trainer doch noch zu verpflichten. Demnach würden die Verantwortlichen des Absteigers mit einer neuen Offerte für ihren Wunschkandidaten auf den künftigen Ligakonkurrenten zugehen. Laut Kicker soll dies am Dienstag zumindest intern besprochen werden. Anzeige

Werder und Anfang, der bei den Lilien noch bis 2022 unter Vertrag steht, sollen sich bereits über ein Engagement in der kommenden Saison einig sein. Am Montag hatte der Kicker allerdings berichtet, dass das Ablöse-Angebot der Bremer von angeblich 200 000 Euro für den 46-Jährigen zu gering gewesen sei, das in Ratenzahlungen nach Hessen gegangen wäre. Es sei in Darmstadt als "Frechheit" aufgenommen worden.

Baumann hatte rasche Trainer-Entscheidung angekündigt Ins Profil der Bremer würde Anfang passen. Der künftige Coach müsse "aus wenig mehr machen" und "Begeisterung entfachen" können. Man habe klare Vorstellungen und ein umfangreiches Anforderungsprofil, erklärte Baumann. Die Entscheidung solle in naher Zukunft fallen. "Der neue Trainer kann wahrscheinlich in den nächsten Tagen präsentiert werden", kündigte der Werder-Manager am vergangenen Samstag an.