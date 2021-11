Berichte: Ex-Werder-Trainer Markus Anfang ungeimpft bei Karneval-Party in Köln?

Zwar ist Markus Anfang am Samstag als Trainer von Werder Bremen zurückgetreten, der Wirbel um den gebürtigen Kölner in der Impf-Affäre reißt aber vorerst nicht ab. Mehrere Medien, darunter das Portal Deichstube und die Bild, berichten am Montag übereinstimmend, dass Anfang am 11. November in Köln an einer Karnevalsfeier teilgenommen haben soll. Die Bild zeigt dazu sogar ein Foto des Coaches in einem Koch-Kostüm, die Aufnahme soll vom 11. November stammen. Auch Mitarbeiter aus dem Werder-Funktionsteam sollen eingeladen gewesen sein, wie viele genau, sei jedoch laut Deichstube nicht bekannt.

Den Berichten zufolge galt bei der Feier in einem Kölner Hotel die 2G+-Regel. Party-Gäste mussten also gegen das Coronavirus geimpft oder von ihm genesen sein und darüber hinaus einen aktuellen negativen Test vorlegen. Sollte Anfang also tatsächlich ungeimpft sein, hätte er an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen dürfen. Laut Bild sei bei Werder an dem fraglichen Datum frei gewesen, Anfang habe den Tag also zur Fahrt in die Heimat genutzt.