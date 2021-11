Verdacht erhärtet: Staatsanwaltschaft geht von gefälschtem Impfpass bei Ex-Werder-Trainer Anfang aus

In die Ermittlung gegen Ex-Werder-Trainer Markus Anfang bezüglich eines vermeintlich gefälschten Impfpasses kommt weiter Bewegung. So gehen die Bremer Behörden nach den neuesten Erkenntnissen offenbar davon aus, dass es sich beim Ausweis des 47-Jährigen tatsächlich um eine Fälschung handelt. Oberstaatsanwalt Frank Passade erklärte gegenüber Bild den Grund der Annahme. "Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die für das Impfzentrum Köln zuständig ist, hat uns mitgeteilt, dass die Personalien des Herrn Anfang nicht im EDV-System vorhanden sind", so Passade. Daraus folge der Schluss, dass Anfang "nicht in Köln geimpft" worden sein könne.

Die Schlinge für Anfang ziehe sich demnach weiter zu. "Auch die Chargen-Nummer, die in seinem Impfbuch steht, wurde nie in dem Impfzentrum verimpft. Der Tatverdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt, hat sich erhärtet", wird Passade von der Bild weiter zitiert. Dass der Impfpass des ehemaligen Werder-Trainers sicher gefälscht ist, wollte Passade zunächst nicht bestätigen, fügte aber an: "Das scheint der Fall zu sein."

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich Anfang mittlerweile einen Anwalt genommen, aber noch keine Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gemacht. "Sein Anwalt wird erst einmal Akteneinsicht fordern", sagte Passade am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Anfang hatte zunächst versichert, dass er geimpft sei und die Vorwürfe zurückgewiesen. Anzeige