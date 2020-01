Markus Babbel kritisiert A-League nach Entlassung: "Wie Glücksspiel unter freiem Himmel"

Nach seiner Beurlaubung beim australischen Klub Western Sydney Wanderers hat Fußballlehrer Markus Babbel die Qualität der australischen A-League kritisiert. "Das fußballerische Niveau ist mau", sagte der 47-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Sport1-Interview. "Jetzt kann ich es sagen, ohne dafür bestraft zu werden", fügte Babbel noch an.