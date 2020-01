Markus Babbel in Australien entlassen: Western Sydney Wanderers trennen sich von Ex-Bundesliga-Trainer

Die Western Sydney Wanderers haben sich am Montag von ihrem Trainer Markus Babbel getrennt. Der Klub entschied sich zu diesem Schritt, nachdem die Wanderers am Sonntagabend im Heimspiel mit 0:1 gegen Perth Glory verloren hatten. Die Mannschaft um die früheren Bundesliga-Spieler Pirmin Schwegler und Nicolai Müller blieben damit im unteren Drittel der Tabelle der australischen A-League.

Babbel, der unter anderem bei Bayern München und beim FC Liverpool gespielt hatte und 1996 mit dem DFB-Team Europameister wurde, ist bereits der zweite deutsche Trainer in Australien, der innerhalb weniger Tage entlassen wurde. Erst vor einer Woche hatte sich der Verein Melbourne Victory von Trainer Marco Kurz getrennt.

Wanderers-Boss Lerner: "Hatten großartige Arbeitsbeziehung" mit Markus Babbel

Die Wanderers hatten in den vergangenen Tagen bereits in Deutschland Schlagzeilen gemacht, weil Frankfurt-Legende Alexander Meier den Verein nach nur vier Monaten wieder verlassen hat. Babbel äußerte sich enttäuscht über das Ende der kurzen Ära des routinierten Angreifers in der A-League. Nur ein Spiel später sollte auch für den früheren Bundesliga-Trainer (u.a. Stuttgart, Hertha und Hoffenheim) Schluss sein.