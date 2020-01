Markus Babbel reagiert emotional auf Entlassung in Australien: "Beste Zeit meines Lebens"

Markus Babbel hat sich wenige Stunden nach seiner Entlassung beim australischen Erstligisten Western Sydney Wanderers mit einer emotionalen Video-Botschaft zu Wort gemeldet. Der frühere Profi, der unter anderen beim FC Bayern und FC Liverpool spielte, bedankte sich in der knapp fünfminütigen Stellungnahme ausdrücklich bei Fans, Medien, seinen Spielern und dem gesamten Verein für die Zusammenarbeit und die Unterstützung.

"Heute ist ein trauriger Tag, weil ich nicht mehr für die Wanderers arbeite. Aber ich möchte sagen: Vielen Dank für alles", sagte der Europameister von 1996, der seit Mai 2018 bei den Wanderers an der Seitenlinie stand, am Ende aber nach einem sportlichen Negativlauf gehen musste. Babbel: "Ich hatte die beste Zeit meines Lebens, um ehrlich zu sein." Man habe ihm von Beginn an das Gefühl gegeben, sehr willkommen zu sein.