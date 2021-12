Ex-Bundesliga-Trainer Babbel schießt gegen Bayern-Profi Cuisance: "Nicht die hellste Kerze am Tannenbaum"

Für acht Millionen Euro wechselte Michael Cuisance im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Das Kapitel in München lässt sich für den 22 Jahre alten Franzosen bisher allerdings als Missverständnis bezeichnen: Nur 13 Spiele machte der Mittelfeldspieler bislang für den deutschen Rekordmeister, auch ein Leihgeschäft mit Olympique Marseille in der vergangenen Saison brachte ihn nicht näher an die Bayern-Startelf. Ex-Bundesliga-Trainer Markus Babbel macht dafür vor allem Cuisance selbst verantwortlich – und übt harte Kritik: "Was ich so höre, signalisiert mir, dass er nicht die hellste Kerze am Tannenbaum ist", sagte Babbel bei ran.de. Anzeige

"Natürlich hat der FC Bayern was in ihm gesehen, und er hat ja Qualität. Aber er ist scheinbar nicht der einfachste Charakter", erklärt Babbel seine Einschätzung. "Selbst beim FC Bayern lässt er sich nicht einnorden. Deswegen gehe ich davon aus, dass in der Winterpause eine Luftveränderung stattfinden wird", so der frühere Trainer von Stuttgart, Hoffenheim und Hertha. Zuletzt hatte auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Cuisance keine großen Hoffnungen gemacht: "Am Ende hat er viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln", sagte Nagelsmann. "Da müssen wir Gespräche mit dem Spieler und dem Klub führen, was sinnvoll ist, und dann entscheiden."