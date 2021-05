Markus Babbel über den UEFA-Cup-Triumph 1996 und die neue Bayern-Abwehr mit Upamecano

...hatten wir den Gladbachern zu verdanken, die 1995 den DFB-Pokal gewannen. So sind wir nach einer brutal schlechten Saison mit Platz sechs überhaupt noch in den UEFA-Cup reingerutscht. Weil Gladbach als Fünfter im Pokal der Pokalsieger antrat.

Ich empfand das als despektierlich - tut mir leid, lieber Kaiser Franz. Wie auch der DFB-Pokal hat der UEFA-Cup damals an der Säbener Straße keine große Rolle gespielt. Für mich aber war es ein fantastischer Wettbewerb, wir hatten tolle K.o.-Runden mit super Gegnern wie Benfica Lissabon, Nottingham Forrest und im Halbfinale den FC Barcelona – das war wie Champions League. Und Bordeaux hatte im Viertelfinale den großen AC Mailand ausgeschaltet. In unserer Mannschaft entstand eine gewisse Dynamik, jeder hatte Bock auf diesen Wettbewerb. Aber klar: Bei Bayern herrscht das Anspruchsdenken, immer das höchstmögliche erreichen zu können.

Sie spielten im Rückspiel neben Thomas Helmer Innenverteidiger. Lothar Matthäus war Libero. Auf der anderen Seite: ein gewisser Zinédine Zidane, damals 23 Jahre jung.

Im Hinspiel hatte er wegen der Folgen eines Autounfalls gefehlt, war auch im Rückspiel noch nicht wieder ganz auf der Höhe. Trotzdem konnte man schon erkennen, dass er kein Schlechter ist (lacht). Als wir bereits 3:1 führten, trat er mir auf einmal von hinten voll in die Hacken. Daraufhin habe ich ihn auf gut Bayerische beschimpft und gefragt: Was machst Du da für einen Sch...? Plötzlich verpasste er mir eine saubere Watschn. Eigentlich Rot. Hatte aber keiner gesehen, Zidane bekam nicht mal die Gelbe Karte. In Zeiten des Videobeweises völlig undenkbar. Ich war völlig verdutzt, bin wie eine bayerische Eiche stehengeblieben, konnte mich aber zusammenreißen. Dann habe ich ihm mit den Fingern den Spielstand angezeigt: drei zu eins für uns, Junge! Der Heißsporn steckte also schon in ihm drin. Im Sommer 1996 ist er dann zu Juventus Turin gewechselt und startete seine Weltkarriere. Was für ein eleganter Fußballer!

Und der FC Bayern verpflichtete ein Jahr später Bordeaux-Kapitän Bixente Lizarazu.

Ein fantastischer Linksverteidiger, Top-Qualität, sehr diszipliniert. Ein sensationeller Mitspieler und lustiger Typ.