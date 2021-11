"Markus, du Anfänger!": Darmstadt-Fans verspotten Ex-Trainer nach Impf-Wirbel

Die Fans von Zweitligist SV Darmstadt 98 haben ihren ehemaligen Trainer Markus Anfang am Samstag verspottet. Nach dem 4:0-Sieg gegen den FC St. Pauli waren im Stadion am Böllenfalltor Transparente zu sehen, auf denen stand: "Solidarisch sein? Markus, du Anfänger!" Der 47-Jährige, der die Lilien in der Saison 2020/21 betreute, hatte sein Amt als Trainer von Werder Bremen am Vormittag niedergelegt und damit auf Vorwürfe reagiert, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben.