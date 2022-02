Markus Eisenbichlers Skisprung-"Granate" brachte die Bronze-Wende: "Heute habe ich es geplant"

Das selbst gebastelte Pappschild könnte ein kleines bisschen geholfen haben. "Zieh, die deutschen Langläufer glauben an euch", das hielten die Gruppe der nordischen Kollegen und Biathletin Franziska Preuß im Zielraum der Schanze in Zhangjiakou hoch, als Karl Geiger zu seinem letzten Sprung im Teamwettbewerb ansetzte .

128 Meter, ein guter, aber kein überragender Sprung. „Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es reicht nicht“, sagte Geiger. Doch weil Olympiasieger Marius Lindvik nur auf 126,5 Meter sprang, begann das große Hoffen. Am Ende hatte das deutsche Team 0,8 Punkte – 40 Zentimeter – Vorsprung auf die Norweger. Erst mit dem letzten Sprung kam die Mannschaft überhaupt auf einen Medaillenplatz, "es macht es nur spannender, schöner macht es das nicht“, meinte Geiger und schickte ein erleichtertes Lachen hinterher.

Überragend an diesem Abend war Markus Eisenbichler, der im zweiten Durchgang einen Sprung auf 139,5 Meter – den weitesten der ganzen Konkurrenz – rausgehauen und Deutschland damit zurück ins Medaillenrennen gebracht hatte. "Ich habe mich im zweiten Durchgang noch einmal zusammengerissen und gesagt: Okay, jetzt machst du noch noch mal eine Granate. Die ist zwar normal nicht planbar, aber heute habe ich es geplant", sagte der 30-Jährige, der beim Team-Silber vor vier Jahren nicht für die Mannschaft nominiert worden war, was ihn lange Zeit noch beschäftigt hatte. "Ich wollte unbedingt eine Medaille haben. Wie oft werde ich Olympia noch erleben, ich weiß es nicht", sagte der 30-Jährige.