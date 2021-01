Köln-Trainer Markus Gisdol lobt Freiburg-Kollegen Christian Streich: "Bester Trainer der Liga"

Markus Gisdol hat eine große Wertschätzung für seinen Amtskollegen Christian Streich vom SC Freiburg gezeigt. "Meiner Ansicht nach haben sie den besten Trainer der Liga" , sagte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Duell beider Teams am Samstag in Freiburg. "Er lässt sich nicht treiben. Der zieht sein Ding durch mit seiner Mannschaft. Das ist immer wieder bemerkenswert."

Überhaupt scheint der Kölner Trainer etwas neidisch auf das unaufgeregte Umfeld im Schwarzwald zu sein. "Das ist ein Schlüssel für deren Erfolg. Da können sich viele Klubs eine Scheibe abschneiden", ergänzte Gisdol. Der 51-Jährige reagierte am Donnerstag leicht gereizt auf die Kritik an der Kölner 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg. "Wir dürfen uns nicht vom Ergebnis treiben lassen, sondern müssen sachlich analysieren", schimpfte Gisdol. "Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben defensiv deutlich an Stabilität gewonnen."