Gisdol erklärt Rücktritt als Trainer von Lokomotive Moskau: "Das geht mit meinen Werten nicht überein"

Lokomotive Moskau muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben. Der deutsche Coach Markus Gisdol verkündete am Dienstagvormittag gegenüber der Bild seinen Rücktritt. "Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet. Das geht mit meinen Werten nicht überein, deshalb bin ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Trainer von Lokomotive Moskau zurückgetreten", sagte Gisdol laut Bild.

