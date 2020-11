Bericht: Markus Gisdol wollte Max Kruse nach Köln holen – Juristen verhinderten Wechsel 

Die Entwicklung bei Kruse verlief aber nicht so wie zunächst von den Kölnern erwartet. Union Berlin erhielt nach etwa vier Wochen die Spielgenehmigung für den Ex-Nationalspieler. Und dann schlug der 32-Jährige mit drei Toren und fünf Vorlagen so richtig bei den Eisernen ein. Kruse ist und bleibt auch auf seiner nun schon siebten Station als Profifußballer einfach speziell - ob auf oder neben dem Platz. "Man hat gut gesehen, dass beide voneinander profitieren: die Mannschaft von Max und auch Max von der Mannschaft", erklärte Trainer Urs Fischer: "Auf der einen Seite spürt er die Unterstützung, die auch ein Spieler von seiner Qualität braucht. Auf der anderen Seite ist er sich nicht zu schade, auch lange und weite Wege in Kauf zu nehmen. So kann es funktionieren."