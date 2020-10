Markus Kauczinski lobt Dynamo Dresden: "Das war eine reife Leistung!"

Dresden. Der Erwartungsdruck vor dem Spiel war hoch, doch Dynamo Dresden hielt ihm stand und verschaffte sich am Sonnabend beim 1:0 (0:0) im alten Ostduell mit dem 1. FC Magdeburg das ersehnte Erfolgserlebnis. Das beschämende 0:3 von München war für Trainer Markus Kauczinski nach dem Sieg gegen den FCM vergessen, seine Mannschaft habe die richtige Reaktion auf die Pleite an der Grünwalder Straße gezeigt: “Das war eine reife Leistung, für uns wichtig auf unserem Weg im Zusammenwachsen zu sehen, dass man verlieren, was auf die Mütze kriegen, aber dann trotzdem wieder aufstehen kann.”

Der Dresdner Trainer war mit der gezeigten Vorstellung seiner auf drei Positionen veränderten Startelf sehr zufrieden. Nur eines monierte der 50 Jahre alte Gelsenkirchener: die schlechte Chancenverwertung. “Das ist das Einzige, womit ich hadere, dass wir das 2:0 machen können.” Ansonsten habe die Mannschaft aber in der zweiten Halbzeit noch mehr Spielkontrolle gewonnen, sich offensiv gefährlich gezeigt, ohne dabei in Konter zu laufen. “Ich glaube nicht, dass wir eine gefährliche Aktion gegen uns hatten in der zweiten Halbzeit, das haben wir wirklich gut gemacht”, lobte der SGD-Coach seine Jungs.

