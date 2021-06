Transfers, Trainer, Philosophie: Neuer Frankfurt-Vorstand Krösche formuliert Ziele für die Eintracht

Eintracht Frankfurt will den unter Sportvorstand Fredi Bobic vollzogenen Aufwärtstrend auch unter dessen Nachfolger Markus Krösche fortsetzen. Das bekräftigte der von RB Leipzig geholte Ex-Profi am Dienstag auf einer Pressekonferenz anlässlich seiner Vorstellung. "In Frankfurt wurde toll gearbeitet in den vergangenen Jahren. Ich möchte den eingeschlagenen Weg fortführen, aber gleichzeitig auch meine eigenen Vorstellungen einbringen", sagte Krösche, der seine Arbeit bei der SGE nunmehr offiziell aufgenommen hat. Anzeige

Bei der SGE steht nach der abgeschlossenen Saison ein Neuanfang an. Neben Bobic, der am Dienstag seinerseits bei Hertha BSC vorgestellt worden war, musste mit Adi Hütter auch der bisherige Cheftrainer, der sich Borussia Mönchengladbach angeschlossen hat, ersetzt werden. Ihn beerbt Oliver Glasner, der vom VfL Wolfsburg kommt. Es war die erste personelle Weichenstellung, an der Krösche bei der Eintracht beteiligt war. Glasner sei "von Anfang an unser Top-Kandidat", gewesen, so der Ex-Leipziger. "Er hat super Arbeit in Wolfsburg geleistet und die Mannschaft aus dem Mittelfeld der Liga in die Champions League geführt. Wir sind froh, dass wir ihn verpflichten konnten."

Krösche über Transfers: Offensive Geschwindigkeit gefragt Unter dem Österreicher starten die Frankfurter zur neuen Saison nicht wie erhofft in der Champions League, sondern lediglich in der Europa League, nachdem die Teilnahme am Europapokal im Endspurt verspielt worden war. Gravierende Veränderungen im Kader erwartet Krösche trotzdem nicht - obwohl die Zukunft von Leistungsträgern wie André Silva und Filip Kostic noch ungewiss ist. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader", so der 40-Jährige. "Es ist kein großer Umbruch geplant, es geht eher um punktuelle Verstärkungen." Konkrete Transfers stünden noch nicht unmittelbar bevor. "Inwiefern wir den Kader genau verstärken werden, wird sich noch zeigen. Aktuell liegt das Augenmerk auf Geschwindigkeit in der Offensive, um in dem Bereich etwas variabler zu sein." Er wolle die SGE insgesamt "weiterhin punktuell mit jungen Spielern verstärken" und nannte eine verbesserte Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und dem Profikader als eines seiner konkreten Ziele.