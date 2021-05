Markus Krösche erklärt: Deshalb werde ich Bobic-Nachfolger bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Sportvorstand Fredi Bobic gefunden. Markus Krösche übernimmt die Geschicke der Hessen ab der kommenden Saison. Nachdem die SGE die Verpflichtung des 40-Jährigen am Samstag offiziell machte, meldete sich auch der Ex-Sportdirektor von RB Leipzig zu Wort, der seinen Vertrag beim DFB-Pokalfinalisten zuvor zum Saisonende aufgelöst hatte . Krösche erklärte dabei, warum er sich für Frankfurt entschieden hat.

Der frühere Paderborner betonte, die Entwicklung der Hessen "in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt" zu haben und sagte: "Der Klub hat sich toll entwickelt und ist unter anderem aufgrund seiner Emotionalität eine großartige Adresse im deutschen Fußball."

Bereits am 1. Juni, also einen Monat vor dem offiziellen Saisonbeginn, wird Krösche bei den Frankfurtern einsteigen und damit auch so wichtige Aufgaben wie die Kaderplanung übernehmen. Es ist anzunehmen, dass er bereits jetzt ein gewichtiges Wort bei der Trainersuche mitsprechen wird. Nach dem Abgang von Adi Hütter, der von Borussia Mönchengladbach abgeworben wurde, gilt Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg als Favorit auf den vakanten Posten. Zu Personalfragen äußerte Krösche sich jedoch vorerst nicht, hob vielmehr die guten und "intensiven" Gespräche mit den Frankfurter Verantwortlichen hervor.