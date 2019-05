Exklusiv: Paderborn-Manager Markus Krösche wechselt als Schneider-Nachfolger zu RB Leipzig

Markus Krösche: RB Leipzig statt Schalke, Stuttgart oder Hannover

Krösche, der den SC Paderborn seit seinem Amtsantritt im März 2017 mit wenig Geld zu einem Aufstiegsaspiranten (aktuell Platz zwei in der 2. Liga) umbaute, hatte auch Angebote von Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg, dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04. Nun zieht es ihn nach Sachsen. Krösche kennt das Geschäft, er war Profi, Trainer, ist Fußballlehrer, Betriebswirt, gilt als selbstbewusst, telegen und intelligent. Er hat noch einen Vertrag bis 2022 in Paderborn. Den Leipzigern soll er eine halbe Million Euro an Ablöse wert sein. Besonderheit: Schafft er mit Paderborn den Aufstieg, könnte es in der nächsten Saison zum Duell der Leipziger mit seinem Ex-Klub kommen.