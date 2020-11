Asamoah, Schäfer und Co.: Deutsche B-Junioren-Vizemeister um Markus Rang haben noch viel Kontakt

Speziell zu besonderen Jahrestagen ist es üblich, dass sich ehemalige Cliquen zum Revival zusammenrotten. Egal, ob Schulkameraden oder Sportkollegen – irgendwann entsteht häufig der Drang, mal neugierig zu hinterfragen, was aus den Weggefährten von einst eigentlich so geworden ist. Der größte Erfolg des Altwarmbücheners Rang als Fußballer liegt nun etwa 25 Jahre zurück. Und seit einigen Wochen pflegen die Ex-Kicker von Hannover 96, die 1995 deutscher Vizemeister der ­B-Junioren geworden sind, wieder engeren Kontakt. Selbstredend pandemiekonform – sprich: virtuell –, aber dabei soll es nicht bleiben. „Nach Corona wollen wir uns alle mal wieder treffen“, sagt Rang. Alte Bilder, ulkige Videos und der übliche Quatsch unter Kollegen gehen aber schon jetzt über den Äther. Whatsapp-Gruppenadministrator Asamoah – 323-mal Bundesliga für Schalke 04, den FC St. Pauli und Greuther Fürth sowie 43 Länderspiele – sei Dank.

„Ich musste mir irgendwann die Frage stellen: Schaffst du es als Profi oder nicht?“, berichtet der mittlerweile 40-Jährige. Auch angesichts einiger Verletzungen beantwortete er sie mit der Rückkehr in die Heimat – und zum TuS. Doch sein kaputtes Kreuzband spielte auch auf positive Weise Schicksal. „In der Reha habe ich Inga kennengelernt“, sagt Rang. Seine heutige Frau spielte in der 2. Liga Handball bei Germania List – und hatte ebenfalls ein malades Knie.

Rang war zwei Jahre zuvor vom SC Langenhagen nach Hannover gewechselt; begonnen hatte für ihn alles in seinem Heimatort beim TuS Altwarmbüchen. Einsätze für die Auswahlen von Hannover-Land bis hin zum Stützpunktkader des Deutschen Fußball-Bundes folgten. In der A-Jugend kickte Rang noch eine Saison lang für Hannover 96, dann ging er für 24 Monate zum VfL Wolfsburg, wo er das letzte Jahr bei den Junioren sowie eine Spielzeit für die zweite Männermannschaft am Ball war.

Geschichte wiederholt sich

Beim Klub aus seinem Heimatort, in dem die Rangs im vergangenen Jahr ein Haus gekauft haben, kickte er noch etliche Jahre, war Kapitän und wirkte als Co-Trainer von Hanno Kock. Doch 2012 war auch damit Schluss. Rang arbeitet heute als Betriebsprüfer im öffentlichen Dienst, der Fußball spielt nur noch eine untergeordnete Rolle, auch wenn er kürzlich die G-Junioren des OSV Hannover als einer von zwei Trainern übernommen hat. Dort gehört auch sein Sohn zur Mannschaft. „Leonard spielt Fußball und meine Tochter Romy Handball“, sagt Rang und lacht. Geschichte wiederholt sich eben manchmal.

Doch zurück zur Whatsapp-Gruppe, in der mittlerweile fast nur noch der Trainer fehlt. „Das soll aber nicht so bleiben“, sagt Rang. Denn beim Ehemaligentreffen gehört der Chef selbstverständlich mit dazu. Demnächst wird daher vermutlich in Groß-Buchholz ein Mobiltelefon piepen: „Gerald Asamoah hat Mirko Slomka hinzugefügt.“ Der „Kicker“ hatte 1995 bei der Schreibweise leicht danebengelegen. Doch die Ex-Spieler werden Slomka sicher mit korrektem Namen in ihren Handys abspeichern.