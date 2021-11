Ministerpräsident Markus Söder will Geisterspiele in Bayern - Hoffnung auf bundeseinheitliche Lösung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will angesichts der zugespitzten Lage in der Coronavirus-Pandemie im Fußball Geisterspiele auch dann durchsetzen, wenn sich Bund und Länder nicht auf ein einheitliches Vorgehen verständigen können. "Es macht auf absehbare Zeit keinen Sinn, wieder Zuschauer zuzulassen", sagte er am Dienstagmorgen dem Bayerischen Rundfunk. "Es ist eine wichtige Forderung, dass wir heute bundeseinheitlich beschließen, dass wir künftig keine Zuschauer mehr machen. Wenn das auf Bundesebene nicht funktioniert, würden wir das für Bayern allein machen." In Sachsen wird bereits ohne Zuschauer gespielt, so geschehen etwa beim Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (1:3).