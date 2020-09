Markus Söder auch nach DFL-Sitzung bei Fan-Rückkehr skeptisch: "Einheitliche Regeln im Sport wichtig"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auch nach der Sitzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) skeptisch, möglichst bald wieder Zuschauer in die Bundesliga-Stadien zu lassen. Vor allem die unterschiedliche Handhabung in einigen Städten sieht er weiter kritisch. "Die Liga muss selbst überlegen, ob sie jetzt tatsächlich einen Flickenteppich will", sagte der CSU-Politiker in einem Interview der Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). Er wiederholte seinen Standpunkt, dass es zu "einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung" unter den Vereinen führen würde, wenn nur an bestimmten Spielorten einheimische Fans ins Stadion dürfen. Ähnlich hatte er sich schon zuvor geäußert.