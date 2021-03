Markus Waldeck über neue Aufgabe in Empelde: "Müssen Trainer für uns begeistern"

Wir sind mit unserem Team sehr gut und breit aufgestellt. Unser Athletiktrainingsprogramm trägt Früchte. Vor allem Markus Kratz und meine Frau Lea haben eine super Arbeit gemacht. Wir hatten das Programm bereits vor dem ersten Lockdown auf den Weg gebracht. Als im Mai wieder trainiert werden durfte, konnten wir loslegen. Wir haben fünf Trainer und hatten die Möglichkeit, trotz der Coronabeschränkungen 125 Spieler pro Woche versorgen zu können. Und das mannschaftsübergreifend, was den Zusammenhalt in der Sparte stärkt. Wir bieten auch Ernährungsworkshops und Leistungstests an. Die Spieler merken: für einen Breitensportladen ist das richtig super. Außerdem haben wir interne Trainerschulungen angeboten. Nur das Torwarttraining müssen wir noch ausbauen.

War das einer der Gründe, warum Sie im vergangenen Sommer die Männermannschaft übernommen haben?

Es ist wichtig, dass wir Ruhe reinbekommen. Zakaria Sidali (HSG Schaumburg Nord), Torben Richter (TuS Vinnhorst II) und Torhüter Marcel Schlüter (HSG Deister-Süntel) sind bittere Abgänge gewesen. Dazu haben wir einen recht hohen Altersdurchschnitt. Wir müssen jetzt eine Übergangszeit moderieren, um mittelfristig wieder Spieler aus unserer Jugend heranzuführen. Bis dahin müssen wir die Mannschaft halten, denn für Spielklassen unterhalb der Regionsoberliga kann man heute niemanden mehr begeistern.

Sie sind Inhaber der Trainer-B-Lizenz. Allerdings verlängern Sie diese nicht bei den obligatorischen Lehrgängen, die der Handballverband Niedersachsen anbietet. Bitte erklären Sie, warum.

Ich habe schon immer versucht, möglichst viele Informationen zu sammeln und viele Dinge in meiner Trainerarbeit ständig zu hinterfragen. So ist beispielsweise auch die Idee zu unserem Athletiktraining entstanden. Die vom DHB und der IHF angebotenen Lehrgänge zur Verlängerung der A-Lizenz werden zum Glück auch für die B-Lizenz anerkannt. Beim letzten Mal war ich 2019 in München. Die Fortbildung 2017 war beispielsweise im Rahmen der Frauen-WM in Leipzig. Die Teams für unsere Demoübungen waren dort die Jugendnationalmannschaften von Österreich und Deutschland.