VfB Stuttgart: Diese Trainer könnten im Sommer Weinzierl-Nachfolger werden

Trennung am 30. Spieltag! Der VfB Stuttgart hat seinen Trainer Markus Weinzierl entlassen . Nach nur 193 Tagen muss der 44-Jährige seinen Job bei den Schwaben wieder aufgeben. Am 9. Oktober war der ehemalige Coach des FC Schalke 04 als Nachfolger von Tayfun Korkut installiert worden - nun ist nach dem desaströsen 0:6 gegen den FC Augsburg auch für ihn Schluss. Weinzierl konnte lediglich vier seiner 22 Spiele als Trainer der Stuttgarter gewinnen. Bis zum Ende der Saison übernimmt U19-Trainer Nico Willig die Schwaben.

Schon seit längerer Zeit wurde über die Ablösung des Trainers spekuliert , der dem VfB kaum eigene Impulse mitgeben konnte. Nun muss der Bundesligist wieder einen Trainer suchen - bereits zum dritten Mal in den vergangenen 14 Monaten. Vor einem Jahr hatten sich die Stuttgarter zunächst von Trainer-Talent Hannes Wolf getrennt und Tayfun Korkut zum Nachfolger gemacht. Eine furiose Rückrunde weckte Hoffnungen auf die Europa League , doch im Herbst war auch für Korkut Schluss . Jetzt muss mit Weinzierl der nächste Trainer ersetzt werden. Wer könnte es über das Saisonende hinaus machen? Der SPORT BUZZER blickt auf mögliche Kandidaten.

VfB Stuttgart: Mögliche Weinzierl-Nachfolger als Trainer

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hatte sich in den vergangenen Monaten in Rückendeckung für Trainer Weinzierl geübt - musste nun jedoch einsehen, dass der 44-Jährige nicht zu halten war. „Wir haben mehrfach betont, dass es unser klarer Wunsch war, die Saison mit Markus Weinzierl und dem Trainerteam zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen", sagte der Sportchef. "Nach dem überaus enttäuschenden Spiel in Augsburg sind wir aber zu der Überzeugung gekommen, dass wir die Situation neu bewerten müssen und ein klarer Schnitt zwingend notwendig ist, um den Ligaverbleib zu schaffen."