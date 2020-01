Markus Weinzierl: Das macht die Vorbereitung so wichtig für Spieler, Trainer und Vereine

Die Vorbereitungszeit ist für einen Trainer immer mit die wichtigste des Jahres. Ich war gerade gut eine Woche in Spanien unterwegs und habe bei ein paar Klubs vorbeigeschaut, die ihr Trainingslager in Andalusien absolviert haben . Andere Teams wie RB Leipzig sind zu Hause geblieben, wofür es sicher auch genügend Argumente gibt. Die Vorbereitung ist sehr kurz, man verliert zwei Reisetage und hat zu Hause ebenfalls gute Bedingungen, auch klimatisch.

Ich habe in Marbella Trainer gesehen, die sehr viele und sehr intensive Einheiten abgehalten haben, andere haben die Schwerpunkte woanders gesetzt – da hat jeder seine eigenen Vorstellungen, natürlich ist es auch vom Ist-Zustand der jeweiligen Mannschaft abhängig. Das kann man von außen schwer beurteilen. Wer da richtig oder falsch lag, wird sich in den ersten Rückrundenspielen zeigen.

Winter-Trainingslager in den USA & Co.: Für einen Trainer ein schmaler Grat

Michael Gregoritsch, Erling Haaland, Munas Dabbur - alle drei haben in der Winterpause neue Vereine in der Bundesliga gefunden. Und sie sind nicht die einzigen: Der SPORT BUZZER zeigt alle Wintertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Dass ein Spieler in der kurzen Pause so über die Stränge geschlagen hat, dass es sich auf den körperlichen Zustand auswirkt, halte ich mittlerweile übrigens nahezu für ausgeschlossen. Zumal die Spieler heutzutage – im Gegenteil zu früher – rund um die Uhr kontrolliert werden und so professionell sind, dass keiner mehr seine Pulsuhr dem Hund oder seiner Frau beim Joggen umhängt – so etwas gibt es heute nicht mehr.