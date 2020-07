Bericht: Markus Weinzierl Top-Kandidat auf Trainer-Posten beim 1. FC Nürnberg

Beim 1. FC Nürnberg stehen einige Veränderungen auf wichtigen Positionen an. Neben den bereits gehandelten Namen Dieter Hecking (Sportvorstand) und Martin Przondziono (Sportdirektor) bringt die Bild jetzt auch einen neuen Trainer für den Zweitligisten ins Spiel. Markus Weinzierl soll der Top-Kandidat auf den Posten beim früheren Bundesliga-Klub sein.

FCN-Aufsichtsratschef Thomas Grethlein habe schon seit längerem Kontakt zum 45-jährigen Weinzierl aufgenommen. Der Niederbayer, der aktuell SPORT BUZZER-Kolumnist ist , arbeitete bereits unter anderem beim FC Augsburg (2012-2016), Schalke 04 (2016-2017) und dem VfB Stuttgart (2018-2019). In Nürnberg würde er die Nachfolge von Jens Keller antreten.

Weinzierl seit Mitte April 2019 ohne Job

Seit sich der VfB Stuttgart am 20. April 2019 im Abstiegskampf nach einem 0:6 in Augsburg von Weinzierl trennte, ist es ruhig um Weinzierl geworden. Er betonte Mitte April 2020, selbstverständlich wolle er arbeiten, zeigte sich aber nicht verärgert. Zumindest öffentlich nicht. "Ich hätte, wenn ich hundertprozentig gewollt hätte, etwas machen können", sagte er. "Das Richtige wird wieder kommen und dann wird es auch weitergehen. Ich bin offen für das In- und Ausland. Aber ich spüre keinen Druck."