Markus Weinzierl zweifelt an Zukunft beim VfB Stuttgart  - Thomas Hitzlsperger: "Es war zu krass"

Trainer Markus Weinzierl zweifelt nach der peinlichen 0:6-Packung beim FC Augsburg offenbar selbst an seiner Zukunft beim VfB Stuttgart. "Ich kann nicht in die Zukunft schauen, wir werden das in Gesprächen aufarbeiten", sagte der 44-Jährige bei Sky und antwortete auf die Frage, ob er Trainer der Schwaben bleiben werde: "Diese Frage begleitet mich nun schon seit drei Monaten. Ich habe heute keine Argumente gesammelt." In 23 Spielen in der Verantwortung gelangen Weinzierl und seinem Team nur vier VfB-Siege. In den verbleibenden vier Bundesliga-Partien geht es für die Stuttgarter wohl nur noch darum, den Relegationsplatz zu verteidigen.