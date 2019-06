Frauen-WM: Maroszan-Comeback im Achtelfinale möglich - Voss-Tecklenburg warnt vor Nigeria

"Halten uns Optionen offen"

Am Freitag sollte die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin erstmals wieder voll trainieren, wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitag auf der Pressekonferenz sagte. „Dann werden wir schauen, wie der Fuß reagiert“, betonte die Bundestrainerin weiter. „Wir halten uns die Optionen offen.“ Einen Einsatz in der Startelf bei der Partie am Samstag (17.30 Uhr/ZDF und DAZN) in Grenoble schloss die Voss-Tecklenburg jedoch aus.