Marsch blickt auf RB Leipzig zurück: „Habe dort nicht hingehört“

Leipzig. Das Team, das Wir, die Gemeinschaft – Jesse Marsch wurde ab seinem Amtsantritt bei RB Leipzig im vergangenen Sommer nicht müde, deren Wichtigkeit für seine Arbeit an der Pleiße zu betonen. Die war bekanntlich nicht sonderlich erfolgreich, am 5. Dezember war für den US-Amerikaner nach sportlich schwieriger Hinrunde Schluss an der Pleiße.

Nun wird immer deutlicher: Es haperte mit dem Wir. „Das Wichtigste, was ich in Leipzig gelernt habe, war: Ich habe dort nicht hingehört“, erzählte der 48-Jährige, der seit Ende Februar Leeds United betreut, jetzt im Sky-Interview. Er habe sich bei RB fehl am Platz gefühlt. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich dorthin passe. Ich wollte eine Gruppe finden, bei der ich das Gefühl habe, ich passe dazu.“ Dieses Gefühl habe er jetzt. Heißt: Marsch und die Gruppe in Leipzig, das stimmte nicht.