Michael Rummenigge über Trainer-Fehlstarts: Warum Glasner eine längere Schonfrist als Marsch hat

Selten drehte sich das Trainerkarussell so rasant wie im zurückliegenden Sommer. Fast die Hälfte der Bundesliga-Klubs tauschte ihren Übungsleiter aus. Das Resultat ist mancherorts hervorragend: Nach fünf Spieltagen sind die ersten vier Mannschaften der Tabelle mit einem neuen Trainer unterwegs. Woanders gibt es hingegen noch große Probleme und ich bin nicht sicher, dass sich an diesem Zustand in den kommenden Wochen etwas ändern wird. Besonders zwei Klubs müssen sich große Sorgen machen: RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Anzeige