Marsch und Rose beim Benefizkick - 23.000 Euro für krebskranke Kinder

Leipzig. Zwei Bundesliga-Coaches zum Anfassen. So präsentierten sich RB Leipzigs Jesse Marsch und BVB-Trainer Marco Rose am Sonntag in der Messestadt. Die Kontrahenten der Beletage nutzen die Länderspielpause für einen Benefiz-Kick, machten fernab vom Liga-Geschäft gemeinsame Sache.

