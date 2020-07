Martin Harnik selbstkritisch nach HSV-Zeit: "Fühle mich als gescheitert" - Kein Transfer zum VfB Lübeck

Für Martin Harnik war die abgelaufene Saison eine Spielzeit zum Vergessen: 23 Mal wurde der Stürmer bei Leih-Klub Hamburger SV eingesetzt, nur drei Treffer steuerte er in dieser Zeit bei. Harnik verpasste mit dem HSV am Saisonende als Tabellen-Vierter zudem den Aufstieg. "So richtig verkraftet habe ich es noch lange nicht. Es war total unnötig", sagte der Angreifer nun der Bild. "Und da fange ich bei mir selbst an. Am Ende, gerade nach Corona, hat dann auch unsere Qualität nicht gereicht." Der Nicht-Aufstieg bedeutete für Harnik, dass die Kaufpflicht der Hamburger nach der Leihe nicht greift - und der Österreicher zu Stamm-Klub Werder Bremen zurückkehren muss.