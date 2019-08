Martin Hinteregger: Eintracht-Boss Bobic kritisiert Neuzugang wegen Alkohol-Eskapade

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat Neuzugang Martin Hinteregger wegen dessen Alkohol-Eskapade in der Vorwoche kritisiert. „Er weiß, dass er da einen Fehler gemacht hat und es auch nicht okay war“, sagte Bobic nach dem 2:1-Sieg der Hessen gegen den FC Flora Tallinn im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League am späten Donnerstagabend dem TV-Sender Nitro. Zuvor war der Innenverteidiger von der SGE als siebter Neuzugang der Saison präsentiert worden.