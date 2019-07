Frankfurt bestätigt: Hinteregger-Transfer zu Eintracht fix - so viel kassiert Augsburg

Erst der Eklat, dann der Transfer: Zum zweiten Mal in diesem Jahr sichert sich Eintracht Frankfurt die Dienste von Innenverteidiger Martin Hinteregger. Wie die Frankfurter am Dienstag bestätigten, sind nur noch Details zu klären, Hinteregger soll spätestens am Mittwoch seinen Medizincheck absolvieren. Zuvor hatte die Bild über einen Transfer des Österreichers vom FC Augsburg nach Frankfurt berichtet. Noch am Wochenende hatte der Österreicher beim FCA für einen Eklat gesorgt, weil er im Rahmen des Trainingslagers offenbar schwer angetrunken gefilmt wurde. FCA-Boss Stefan Reuter hatte daraufhin interne Gespräche angekündigt - die sich nun wohl erledigt haben.

Die Frankfurter hatten in den letzten Wochen beharrlich an der Rückkehr von "Hinti" gearbeitet. Der Österreicher war bereits im Januar auf Leihbasis aus Augsburg an den Main gekommen und hatte bei den Hessen phasenweise überragend gespielt. Auch vor einem halben Jahr war dem Transfer ein Zerwürfnis vorausgegangen: Hinteregger hatte nach einer Niederlage gegen Gladbach gegen den damaligen FCA-Trainer Manuel Baum geledert und wurde anschließend suspendiert. Wenige Tage später schlug die SGE zu.

So viel Ablöse überweist Eintracht Frankfurt für Martin Hinteregger

Wie die Bild unter Berufung auf eigene Recherchen berichtet, beläuft sich die Ablöse, die Frankfurt für Hinteregger nach Augsburg überweist, auf rund 12 Millionen Euro. Der 26-Jährige soll am Mittwoch seinen Medizincheck bei der Eintracht unterschreiben. Beim FCA-Training am Dienstag fehlte Hinteregger bereits, verließ das Trainingsgelände gegen Mittag.

Hinteregger hatte in der vorigen Woche noch seine Bereitschaft signalisiert, in Augsburg zu bleiben. „Wir haben eine coole, junge, hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist“, betonte der 26-Jährige. Hinteregger zeigte durchaus Verständnis für das Zögern der Eintracht. „Ich denke, im letzten halben Jahr habe ich meinen Marktwert verdoppelt. Nicht aufgrund dass ich in Augsburg war, sondern in Frankfurt", erklärte der Österreicher.

Der 26-Jährige war 2016 von Red Bull Salzburg nach Augsburg gewechselt und hatte in 83 Spielen für die bayerischen Schwaben fünf Tore erzielt. Für Frankfurt kam Hinteregger bisher 21 Mal zum Einsatz, in dieser Zeit gelangen ihm zwei Treffer. In der Bundesliga war er außerdem für Borussia Mönchengladbach aktiv.

