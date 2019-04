Hinteregger-Rückkehr von Frankfurt nach Augsburg: So denkt FCA-Manager Stefan Reuter über diese Option

Wäre Manuel Baum noch Trainer des FC Augsburg, dann hätte das Bundesliga-Duell am 29. Spieltag zwischen Eintracht Frankfurt und dem FCA (18 Uhr/hier im Liveticker verfolgen) noch mehr Brisanz, als es aufgrund der Personalie Martin Hinteregger ohnehin bereits der Fall ist. Im Januar 2019 hatte der Österreicher die Fuggerstädter in Folge seiner öffentlichen Kritik am damaligen Coach Baum auf Leihbasis in Richtung Frankfurt verlassen. Zuvor wurde der 26-jährige Profi von seinem Verein suspendiert.