Entwarnung bei verletztem Martin Hinteregger - Profi von Eintracht Frankfurt winkt wohl mehr Gehalt

Wegen der Verletzung hatte Hinteregger der Eintracht in den beiden Bundesliga-Spielen bei RB Leipzig (1:1) und gegen Union Berlin (5:2) gefehlt und auch seine Teilnahme an den WM-Qualifikationsspielen mit Österreich absagen müssen. "Mir geht's gut", teilte er via Instagram mit und ergänzte: "Ich hoffe, ich bin bald zurück." Am Ostersamstag trifft Frankfurt als Tabellenvierter im direkten Duell auf den vier Punkte dahinter liegenden Fünften Borussia Dortmund - mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Adi Hütter einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen.