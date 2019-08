Transfer fix: Martin Hinteregger kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück

Er ist wieder da: Eintracht Frankfurt hat den Transfer von Martin Hinteregger nun offiziell verkündet. Der hessische Fußball-Bundesligist bestätigte den Wechsel des österreichischen Verteidigers vom FC Augsburg an den Main am Donnerstag vor dem Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Flora Tallinn (20.30 Uhr). Bereits am Dienstag hatte die SGE die Verpflichtung des 26 Jahre alten Verteidigers bekanntgegeben - allerdings unter dem Vorbehalt, dass noch Details zu klären seien. Die Ablöse soll dem Vernehmen nach bei zwölf Millionen Euro liegen.

Bobic: Hinteregger "ein Gewinn für uns"

Sein Vertrag bei der Eintracht läuft bis zum 30. Juni 2024. "Die Vertragslaufzeit ist ein klares Signal: Wir wollen unseren Kader nachhaltig gestalten", sagt Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic: "Martin hat in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt, dass er ein Gewinn für uns ist."

Nachdem die Vertragsangelegenheiten nun geklärt wurde und die Unterschrift getätigt, steht Hinteregger wieder im Kader der Eintracht. Er war in der Rückrunde vom FCA an Frankfurt ausgeliehen und präsentierte sich im Team von Trainer Adi Hütter als echte Verstärkung. Vor allem in der Europa League war der Nationalspieler Österreichs (41 Länderspiele) eine Bank in der Defensive - auch wenn er im Halbfinale gegen den FC Chelsea den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen in die Arme von Torwart Kepa donnerte. Auch bei den Fans des Klubs hat sich "Hinti" in die Herzen gespielt. Sie schrieben ihm mit "Hinti Army" sogar einen eigenen Song.

Hinteregger-Verbleib in Augsburg war kurzzeitig Thema

Nach dem Leihende kehrte Hinteregger zunächst nach Augsburg zurück. Dort war er mit einer unbedachten Aussage in Richtung seines damaligen Trainers Manuel Baum ("Ich kann nichts Positives über ihn sagen") im Winter suspendiert worden, was seine Leihe nach Frankfurt zur Folge hatte. Hinteregger liebäugelte im Sommer schnell mit einer Rückkehr nach Frankfurt. Doch da in Augsburg mitterweile Martin Schmidt auf der Trainerbank sitzt, hatte er einen Verbleib bei den bayrischen Schwaben zumindest nicht ausgeschlossen. „Wir haben eine coole, junge, hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist“, sagte der 26-Jährige über den FCA.

Viel Wirbel um Hinteregger

Die Verantwortlichen der Eintracht um Sportvorstand Bobic hingegen bemühten sich intensiv um Hinteregger - letztlich mit Erfolg. Vor allem Augsburgs Manager Stefan Reuter hatte aufgrund der zunächst zu geringen Ablösesumme (Frankfurt soll zehn Millionen Euro geboten haben) einem Transfer zwischenzeitlich einen Riegel vorgeschoben. Von der ursprünglichen Forderung (15 Millionen Euro) ist der FCA nun aber doch noch abgewichen. Zuletzt war der Österreicher wegen eines Videos in den Schlagzeilen, auf dem er stark betrunken gewesen sein soll. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Abschied aus Augsburg kaum mehr zu verhindern. Im Trainingslager war Hinteregger zuvor mit einem Rucksack mit einem dem Frankfurter Adler ähnelnden Symbol zu sehen. Auch die Aufnahme eines vorläufigen Teamfotos hatte er abgesagt.

