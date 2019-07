Augsburg-Boss Reuter: Hinteregger-Transfer zu Eintracht Frankfurt "sehr unwahrscheinlich"

Sebastian Rode hat den Weg zurück zu Eintracht Frankfurt bereits gefunden. Die Hessen wollen jedoch versuchen, auch die ebenfalls in der Vorsaison ausgeliehenen Kevin Trapp (PSG) und Martin Hinteregger vom FC Augsburg zu verpflichten. „Wir sind bei allen drei dran. Es sind Verhandlungen und die dauern eben ihre Zeit“, sagte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag bei HR1. Für seinen FCA-Kollegen Stefan Reuter steht allerdings fest, dass Hinteregger im Normalfall nicht zum Bundesliga-Konkurrenten wechseln wird.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Reuter will Leistungsträger Hinteregger, Max und Gregoritsch beim FCA halten

Der Ex-Nationalspieler erwartet beim FCA keine Abgänge der Leistungsträger Hinteregger, Philipp Max und Michael Gregoritsch. „Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, kategorisch kann man das nicht ausschließen. Alle drei Spieler haben einen Vertrag unterschrieben und müssen marktgerechte Angebote auf den Tisch legen. Ist das nicht der Fall, habe ich kein Verständnis, wenn ein Spieler enttäuscht ist“, sagte Reuter im Trainingslager des Bundesligisten in Bad Häring in Österreich.

Hinteregger kann sich Verbleib beim FCA vorstellen: "Ist dann auch gut"

Nachdem Hinteregger in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an Eintracht Frankfurt verliehen war, forcierten er und die Hessen einen dauerhaften Transfer - auch wenn er davon zuletzt wieder etwas Abstand nahm. „Wir haben eine coole, junge, hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist“, betonte der 26-Jährige. Hinteregger hat durchaus Verständnis für das Zögern der Eintracht. „Ich denke, im letzten halben Jahr habe ich meinen Marktwert verdoppelt. Nicht aufgrund dass ich in Augsburg war, sondern in Frankfurt", erklärte der Österreicher.