Kein Transfer zu Eintracht Frankfurt? Martin Hinteregger spricht von Verbleib beim FC Augsburg

Will Martin Hinteregger nun doch nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln? Trotz aktueller Transferverhandlungen kann sich der 26 Jahre alte Abwehrspieler einen Verbleib beim FC Augsburg vorstellen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler sagte bei einer Presserunde am Montag im Trainingslager in Bad Häring, dass er wegen des aktuellen Teams und den Trainern um Chefcoach Martin Schmidt nicht mehr unbedingt weg will. „Wir haben eine coole, junge, hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist“, betonte der 26-Jährige.