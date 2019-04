Ausgerechnet! Frankfurt-Profi Hinteregger verletzt sich gegen Ex-Klub Augsburg

Was war passiert? Der Österreicher, der im Sommer zum FCA zurückkehren könnte , zog sich die Verletzung Mitte der ersten Halbzeit offenbar ohne gegnerische Einwirkung zu. Hinteregger saß in der 25. Minute auf dem Platz und musste ausgewechselt werden. Dabei wurde der ehemalige Augsburger von den Fans gefeiert und von SGE-Kapitän David Abraham, dessen Rolle er im Abwehrverbund übernommen hat, sowie Trainer Adi Hütter aufgemuntert. Laut Sky soll sich Hinteregger eine Verhärtung im Oberschenkel zugezogen haben.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Wird Hinteregger für das Rückspiel gegen Benfica wieder fit?

Hinteregger hatte den ehemaligen FCA-Trainer Baum Ende Januar in einem Radiointerview diskreditiert und damit seinen Abgang eingeleitet. In Frankfurt hat er sich binnen weniger Wochen zu einem Leistungsträger gemausert. Ob der Österreicher für das Rückspiel gegen Benfica in der Europa League wieder fit wird, ist ungewiss.

Die Frankfurter hatten am Donnerstag mit 2:4 in Lissabon verloren, damit aber die Chancen auf einen Halbfinaleinzug gewahrt. In Frankfurt würde am kommenden Donnerstag ein 2:0-Sieg gegen die Portugiesen genügen, um die Runde der letzten Vier einzuziehen.