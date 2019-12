Ehemaliger HSV-Trainer Martin Jol wird Technischer Berater bei ADO Den Haag

Der frühere Bundesliga -Trainer und -Spieler Martin Jol kehrt zu seinem Heimatverein ADO Den Haag zurück. Der 63-Jährige wird beim Tabellenvorletzten der niederländischen Eredivisie den Posten des Technischen Beraters übernehmen. Dies verkündete der Klub via Twitter. Die Verpflichtung Jols ist allerdings nur eine prominente Personalie bei dem vom Abstieg bedrohten Klub. Als neuer Trainer holte ADO den langjährigen Premier-League -Coach Alan Pardew, der in seiner Karriere unter anderem bei West Ham United und Newcastle United an der Seitenlinie stand.

Jol, der seine aktive Karriere in Den Haag begann und in der Saison 1978/1979 für den FC Bayern auflief, war bis 2016 als Trainer des ägyptischen Spitzenklubs Al Ahly Kairo tätig. In der Bundesliga betreute er von 2008 bis 2009 den Hamburger SV. Die Hanseaten führte er im UEFA-Cup und DFB-Pokal jeweils ins Halbfinale. Nach einer Saison löste er seinen Vertrag in der Hansestadt jedoch auf und wechselte zu Ajax Amsterdam.