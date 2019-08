96-Chef Martin Kind zum Fall Bakery Jatta: "Werden es wohlwollend prüfen"

Am Sonntagmittag tritt Hannover 96 beim Hamburger SV an. Auch über diesem Spiel schwebt das Thema Bakery Jatta. Der HSV-Stürmer soll sich nach einem Bericht der "Sport Bild" bei seiner Einreise nach Deutschland eine neue Identität zugelegt haben. Nürnberg, Bochum und der KSC haben nach ihren Niederlagen deshalb Protest eingelegt.

Doch was macht 96? Geht es nach Profiboss Martin Kind, sollte kein Einspruch eingelegt werden. "Wenn man die menschliche Seite betrachtet und an den Spieler denkt, sollten wir eigentlich keinen Protest einlegen", so der Profiboss gegenüber der "Mopo".