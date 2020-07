Hoffnungsträger Martin Kind: Wie geht es nach Insolvenzantrag bei Handball Hannover-Burgwedel weiter?

Den Handballern von Hannover Burgwedel droht in der 3. Liga Nord-West das vorzeitige Aus. Es war ein Paukenschlag, als Karsten Höhns am Mittwoch den Insolvenzantrag für die Spielbetriebs GmbH gestellt hat. Der Schatzmeister be­stä­tig­te damit Gerüchte, die in der Szene kursierten, dass der Verein seit März keine Gehälter mehr zahlen konnte. Gemäß der Spielordnung des Deutschen Handballbundes bedeutet die Insolvenz nicht Verlust der Spielberechtigung. Dennoch ist jetzt fraglich, ob die Mannschaft von Spielertrainer Marius Kastening im Oktober den Spielbetrieb aufnimmt.

Sponsoren zahlten zwei Jahre nicht Für Höhns war die Entscheidung unausweichlich. „Corona war nur der endgültige Genickbruch, es gab keine Alternative mehr“, sagt der 64-Jährige. Das Fass zum Überlaufen brachte das Schreiben eines Spielers, dessen Vertrag zum Saisonende nicht mehr verlängert wurde. Dieser trat die Forderungen der ausstehenden Zahlungen an ein Inkassounternehmen ab. Das wandte sich an Höhns mit einem an seine Privatadresse ge­rich­te­ten Schreiben. „Das muss ich mir nicht antun“, sagt der HHB-Schatzmeister. Nach seiner Aussage führten mehrere Dinge zum finanziellen Kollaps. Seit zwei Jahren stehen die Zahlungen eines der Hauptsponsoren in Höhe eines jeweils mittleren fünfstelligen Euro-Betrages pro Saison aus. „Matthias Kühn kommt den Forderungen trotz mehrfacher Aufforderung von uns nicht nach“, sagt Höhns. Vor allem er selbst und Martin Kind als weitere Gesellschafter der GmbH hätten die Lücken gestopft. „Dazu habe ich keine Lust mehr“, so Höhns. Andere Möglichkeiten gab es nicht. "Ich mache in der neuen Saison nichts mehr" Aufgrund der Vertragsgestaltung mit den Spielern sei es nicht möglich gewesen, Kurzarbeitergeld zu be­an­tra­gen. Auch eine beantragte Corona-Hilfe wurde noch nicht gezahlt. Folgerichtig zog Höhns die Reißleine: „Ich mache in der neuen Saison nichts mehr und werde dem Verein auch nicht als Schatzmeister zur Verfügung stehen.“ Sollte sich kein Nachfolger finden, werden die Kosten für den HHB nicht geringer, zumal Höhns mit seiner Kanzlei auch die Lohnabrechnungen übernahm.