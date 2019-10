Martin Kind drückt 96-Frauen für das Gipfeltreffen die Daumen

Am Tag der Deutschen Einheit haben sie sich nicht als Einheit präsentiert, immerhin sind die Frauen von Hannover 96 im Achtelfinale des NFV-Pokals beim Oberligisten Osnabrücker SC (6:4) mit einem blauen Auge davongekommen. Mit dieser Leistung werden sie im Gipfeltreffen beim SV Henstedt-Ulzburg (Sonntag, 14 Uhr) nicht bestehen können. So viel steht fest.

Saisonziel nach oben korrigiert

Sechs Spiele, sechs Siege, nur aufgrund der besseren Tordifferenz führen die Segebergerinnen die Tabelle in der Regionalliga vor den Roten an - einer von beiden Teams wird am Saisonende für den Norden in die Aufstiegsrelegation gehen. Einer von fünf Regionalligameistern steigt dann durch ein Los direkt auf, die vier Übrigen kämpfen um zwei weitere Plätze in der 2. Liga.