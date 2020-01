Kind beim 96-Neujahrsempfang: "Stört mich, dass wir uns mit Sandhausen vergleichen müssen"

Die Veranstaltung hat Tradition bei 96: Kurz nach Neujahr lädt der Klub zum Neujahrsempfang, der in diesem Jahr am Donnerstagmittag in der HDI-Arena stattfand. Wie immer gehörten die ersten Worte der Veranstaltung Profi-Boss Martin Kind.

Der Boss blickte auf kein gutes Jahr 2019 zurück. Im Sommer stand der Abstieg in die zweite Liga fest und das Jahr endete im Keller der zweiten Liga.