Martin Kind sagt "Sportstudio"-Besuch ab - 96-Profiboss möchte nicht über neue Machtkonstellation sprechen

Der ehemalige Vorsitzende des Hannover 96 e.V. wird am Samstag nicht als Gast im Aktuellen Sportstudio auftreten. In einer offiziellen ZDF-Stellungnahme verkündete der Sender am Freitagabend die Absage des Profibosses des Bundesligisten. "Der Hauptgesellschafter von Hannover 96, Martin Kind, hat seine Zusage für den Auftritt im Aktuellen Sportstudio am kommenden Ostersamstag überraschend zurückgezogen", heißt es in dem Statement.

Als Grund gaben die Verantwortlichen an, dass Herr Kind bestimmte Themenbereiche aussparen wollte. Dies sei für die Redaktion nicht akzeptabel gewesen. So wollte sich der 74-Jährige nach ZDF-Angaben beispielsweise nicht zur neuen Machtkonstellation im Verein äußern. Da sich beide Parteien in diesen Punkten offensichtlich nicht annähern konnten, zog Kind seine Zusage zurück.

Warum Martin Kind entgegen unserer Ankündigung nicht als Gast im aktuellen sportstudio sein wird. ⬇️ #sportstudio pic.twitter.com/LpeChStwTl — AktuellesSportstudio (@ZDFsportstudio) April 19, 2019

Martin Kind bezeichnete die Gespräche zur Amtsübergabe als "sehr offen"

Am vergangenen Mittwoch hatten sich Ex-Klubchef Kind und Ex-Vize Uwe Krause in Großburgwedel mit dem neuen Vorstands-Chef Sebastian Kramer und dem neuen Aufsichtsrats-Chef Ralf Nestler getroffen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende bezeichnete die Gespräche zur Amtsübergabe im e.V. als "sehr offen, sehr konstruktiv".

Am vergangenen Sonntag war Kind in der Sendung Wontorra - der O2 Fußball-Talk zu Gast. Dort sprach er über die aktuelle sportliche Situation bei Hannover 96, Trainer Thomas Doll und die 50+1-Regel. Eine Woche nach diesem TV-Auftritt verzichtet der Unternehmer also darauf, zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit in einer überregionalen Sportsendung vor der Kamera Rede und Antwort zu stehen.

50+1-Streit, Fanproteste und drohende DFL-Strafe: Die Hintergründe in der Chronologie 50+1-Streit, Mitgliederversammlungen und Fanproteste: Eine Chronologie der Ereignisse. ©

Anzeige

LESENSWERT

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.