Martin Kobylanski bei Eintracht Braunschweig nur Ersatz – 1. FC Kaiserslautern zeigt Interesse

17 Einsätze in der bisherigen Saison, davon nur vier in der Startelf: Martin Kobylanski war zuletzt beim Drittligisten Eintracht Braunschweig weit davon entfernt, echter Stammspieler zu sein. Nun bahnt sich möglicherweise ein Winterwechsel an - nach SPORTBUZZER-Informationen gibt es mehrere Klubs, die an dem 27 Jahre alten Offensivmann interessiert sind. Die heißeste Spur führt dabei in die Pfalz.

Dort, beim 1. FC Kaiserslautern, ist Marco Antwerpen Trainer. Und der kennt Kobylanski gut, hat mit ihm bereits in Braunschweig und Münster erfolgreich zusammengearbeitet. Pikant: Der Tabellensechste Kaiserslautern und die Braunschweiger Eintracht auf Rang zwei sind zur Winterpause nur drei Punkte voneinander entfernt - und damit direkte Konkurrenten im Rennen um den Aufstieg in die 2. Liga. Ein schnelles Wiedersehen mit Kobylanski würde es im Falle eines Wechsels zumindest nicht geben - beide Duelle zwischen der Eintracht und dem FCK sind bereits gelaufen, zuletzt gab es im Rückrunden-Spiel ein 1:1 an der Hamburger Straße, Kobylanski saß dabei 90 Minuten auf der Bank.