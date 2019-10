Aue-Kapitän Martin Männel erhebt Vorwürfe gegen 1. FC Nürnberg: "Haben eine Region verunglimpft" 

Dieses irre Fußballspiel wird Martin Männel wohl so schnell nicht mehr vergessen. Der Torwart des FC Erzgebirge Aue wurde in der wilden Schlussphase der irren Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Nürnberg (4:3) zum Helden, als er tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter des Nürnbergers Michael Frey hielt. Der Jubel darüber war auf Seiten der Gastgeber natürlich grenzenlos - zumal die Mannschaft des neuen Trainers Dirk Schuster sich vorübergehend auf den vierten Platz setzte. So gut waren die Sachsen in dieser Spielzeit noch nie!

Männel war nach dem Spiel allerdings nicht nur happy. Trotz der offensichtlichen Freude über den Ausgang der Partie gegen den Bundesliga-Absteiger (Männel stopfte sich nach seiner Parade den Spielball unter das Trikot) war der 31-Jährige beim Eintreffen in der Mixed Zone geladen - Männel regte sich über das aus seiner Sicht deplatzierte Verhalten der Gäste auf. "Was ich so mitbekommen habe, sind die Nürnberger in ihrem Hotel in Bad Schlema (einem Nachbarort von Aue, d. Red.) ziemlich durchgedreht und haben die Angestellten dort als Bauern bezeichnet", grollte der Kapitän der Auer.

Männel erklärt "Zusatzmotivation" - zwei Tore und zwei Elfmeter in der Nachspielzeit

Zum Spiel: Der FCN war in Aue kurz nach der Pause durch Frey (51.) in Führung gegangen, zehn Minuten später glich Nazarov (62.) allerdings per Elfmeter aus. Hochscheidt (75.) konnte die Partie sogar drehen. In der Schlussphase ging dann alles drunter und drüber: Erst glich Geis (78.) für den FCN wieder aus, dann schien Mihojevic (86.) den Erzgebirglern den Heimsieg beschert zu haben. Nürnberg jedoch fand nochmal eine Antwort, per Elfmeter überwand Geis (90.+2) Männel zum zweiten Mal. Schließlich aber behielt Aue das bessere Ende für sich - weil Krüger (90.+4) ins Tor traf und Männel beim finalen Strafstoß von Frey die Übersicht behielt.

Nach den mutmaßlichen Vorfällen vor dem Anpfiff hatte der Torwart Wut im Bauch. "Sie haben (...) eine Region verunglimpft", schimpfte Männel in Richtung der Nürnberger. "Es sind nicht nur die Leute, die sie dort (im Hotel, d. Red.) meinen, sondern sie meinen damit auch uns als Mannschaft. Das vor dem Spiel zu hören, hat uns betroffen gemacht und war Zusatzmotivation." Die offenbar vor allem in den letzten Spielminuten nochmal Kräfte freisetzte.

Während Männel erklärte, dass der vermeintliche Vorfall davon zeuge, "dass die Nürnberger vielleicht noch nicht so ganz in der richtigen Spur laufen, was Demut und Bodenständigkeit angeht", dementierte FCN-Klubsprecher Daniell Westgate den Zwischenfall im Hotel. "Wir haben mir unseren Spielern gesprochen und auch mit der Hotel-Direktorin telefoniert. So einen Vorfall kann niemand bestätigen", erklärte Westgate der Bild.

