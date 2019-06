Bericht: Einstiges "Wunderkind" Martin Ödegaard vor Transfer zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen wird sich nach Informationen von norwegischen Medien die Dienste von Martin Ödegaard sichern. Der 20-jährige Rechtsaußen war zuletzt von Real Madrid an den niederländischen Verein Vitesse Arnheim ausgeliehen. Dort erzielte er acht Tore in 31 Ligaspielen. Nach einem Bericht des norwegischen Senders TV2 soll der Spieler bereits am Flughafen in Düsseldorf gesichtet worden sein. Offenbar wechselt das Talent auf Leihbasis in die Bundesliga. Im Werben um Ödegaard soll sich Bayer gegen den niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam durchgesetzt haben.