Berichte: Real-Youngster Martin Ödegaard vor Wechsel zu Arsenal – Verhandlungen weit fortgeschritten

Die Saison ist für den FC Arsenal bisher zum Vergessen. In der Premier League ist der Traditionsklub nur Zehnter und hat bereits acht Spiele verloren. Immer wieder leistete sich die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta peinliche Ausrutscher gegen vermeintlich schwächere Gegner. Für die Jagd auf die Europapokal-Ränge könnten Arteta und Co. nun offenbar Verstärkung aus Spanien bekommen. Wie unter anderem die spanische Marca berichtet, wollen die Gunners Martin Ödegaard von Real Madrid bis Saisonende ausleihen.

"Marca": Ödegaard erhofft sich bei Arsenal mehr Spielpraxis

Wie die Marca berichtet, soll Ödegaard bei Real um eine Ausleihe gebeten haben, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Das ehemalige Supertalent wechselte 2015 im Alter von 16 Jahren zu den Königlichen. Nach schwierigen Jahren gelang ihm in der vergangenen Saison der Durchbruch bei Real Sociedad, wohin ihn die Madrilenen ausgeliehen hatten. Bei Real konnte er in dieser Saison allerdings noch nicht an die vergangene Spielzeit anknüpfen. Trainer Zinedine Zidane ließ ihn in der La Liga zwar sechs Mal ran, allerdings nur zu Kurzeinsätzen. Bei Arsenal könnte er nun eine größere Rolle spielen und sich so abermals für einen Stammplatz bei Real empfehlen. Allerdings müssten die Gunners zunächst noch auf ihn verzichten – Ödegaard plagt sich aktuell mit Knieproblemen.