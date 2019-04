Reuter erklärt Augsburg-Paukenschlag: Deshalb übernimmt Martin Schmidt den FCA

Man habe in den vergangenen Wochen unerfreuliche Tendenzen erkannt, betonte Reuter, der Baum Ende 2016 zum Trainer gemacht hatte. "Wir haben die gesamte Rückrunde zu schwankende Ergebnisse gehabt und wir hatten zu viele Niederlagen in einer Form, wie wir sie nicht kennen." Der Weltmeister von 1990 bekannte sich gleichzeitig zur Entscheidung, Baum Ende 2016 zum Cheftrainer gemacht zu haben. "Das kann sich durchaus sehen lassen, unter ihm haben wir zwei Mal den Klassenerhalt geschafft." Dennoch sei die Zeit für ein "Signal" gekommen.

Schmidt bringt Co-Trainer Sartori mit nach Augsburg

Das soll nun von Schmidt ausgehen. Der 51-jährige Schweizer war auf der Pressekonferenz zwar nicht anwesend, trainiert die Augsburger aber mit sofortiger Wirkung. "Er ist ein sehr Bundesliga-erfahrener Trainer", betonte Reuter. "Er verkörpert die Werte, die wir beim FC Augsburg hochhalten und er lässt den Fußball spielen, den wir hier sehen wollen - athletisch und mit großem Kampfgeist." Die Gespräche sind offenbar sehr schnell verlaufen. Am Montag hatte Reuter Kontakt mit Schmidt aufgenommen, der Schweizer sagte noch am selben Tag zu. Reuter: "Man hat gespürt, dass es ihm viel Spaß machen würde, den FC Augsburg zu übernehmen."

Schmidt, der seinen langjährigen Co-Trainer Stefan Sartori mit nach Augsburg bringt, trainerte zuvor den 1. FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg. Reuter betont, dass er mit Schmidt eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt: "Wir haben ihn nicht nur für die letzten sechs Spiele geholt. Der Vertrag geht bis 2021. Der Vertrag geht in jedem Fall bis 2020. In dem Moment, in dem wir die Klasse halten, geht er bis 2021." Die Gespräche zwischen den Parteien bezeichnete Reuter als sehr gut.

Reuter kann sich Rückkehr von Manuel Baum zum FCA vorstellen

Lehmann habe "den einen oder anderen wichtigen Impuls gesetzt"

Neben Baum und Lehmann feuerte der FCA auch Kaderplaner Stephan Schwarz. Reuter klar: "Wir waren in den letzten Transferperioden nicht mehr ganz so glücklich. Das Vertrauen in die Zusammenarbeit war nicht mehr so gegeben." Hofmann betonte, dass es für den 40-Jährigen bald einen Nachfolger geben werde. Von Reuter zeigte sich der Klubchef weiter überzeugt: "Die Entscheidungen wurden im sportlichen Bereich immer so gefällt, dass der Präsident sehr zufrieden war." Deshalb verlängerte der 52-jährige Weltmeister seinen Vertrag auch um vier Jahre.